静岡県東伊豆町の熱川（あたがわ）地区で行われている台湾の提灯を飾り付けたイベントにこのほど、花柄の提灯が追加され、21日夜、点灯式が行われました。（親子の会話）「ちょうちんきれい」「きれいね」「どれが好き？」「水色」東伊豆町の熱川地区は、台湾の「九份（きゅうふん）」に似た地形から、通り沿いに約1200個の赤い「台湾提灯」を飾り付けて、夜の温泉街を散策するイベントを行っています。（カウントダウン）