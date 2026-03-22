【全国の天気】西から下り坂で、九州の早い所では、昼過ぎには雨が降り出し、雨の範囲は、夕方から夜にかけて、西日本に広がるでしょう。東日本と北日本は、おおむね晴れそうです。【予想最高気温】全国的に気温は高めで、東日本と西日本は、15度を超える所が多く、春の陽気が続くでしょう。【全国の週間予報】・大阪から那覇23日の西日本は、明け方まで雨が降るでしょう。その先は、25日と28日に雨が降りそうです。・札幌から名古