チャンネル登録者数56万人を超える双子の姉妹による大食いYouTuber「はらぺこツインズ」の小野あこが22日までに、自身のインスタグラムを更新。メディアでの活動について報告した。3月をもって事務所を退所することを発表している「はらぺこツインズ」。あこは「事務所を退所するご報告をさせていただきましたが、YouTube活動、SNS、メディアでの活動は続けていきます！ありがたいことにテレビのお仕事もさせていただいており