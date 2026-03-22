先日の東京マラソンで現役引退となった細田あいさんが22日、結婚を発表。お相手は同じくマラソン選手の中山顕選手(Honda)とのことです。細田さんは自身のインスタグラムで、小さな花束と指輪つけた手元の写真を公開。あわせて「いつも応援してくださっている皆様へご報告です。このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」と発表しました。細田さんは続けて「競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときには