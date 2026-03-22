◇MLB オープン戦 パイレーツ 8-3 ブルージェイズ(日本時間22日、レコン・パーク)ブルージェイズ・岡本和真選手が7番サードで先発出場も、3打数無安打に終わりました。パイレーツ先発は昨季サイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ投手。WBC(ワールドベースボールクラシック)にもアメリカ代表として参戦した豪腕と対決した岡本選手は第1打席、カーブで三振に倒れます。4回の第2打席は直球を続けられた岡本選手。そして3球目、