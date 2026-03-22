◇第98回選抜高校野球大会第4日1回戦近江―大垣日大（2026年3月22日甲子園）隣県同士の「関ヶ原決戦」となった近江―大垣日大の一戦は初回から堅守が光った。無死三塁の先制機をつくった大垣日大に対して、近江の内野手は前進守備をしかなかった。だが、2番・山崎の一ゴロの打球に対して、一塁手の箕浦がとっさの判断で本塁封殺。先制点を許さなかった。さらに二死からの捕邪飛は、バックネットにぶつかりながらも捕