タレントのＩＭＡＬＵが２２日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、現在のパートナーとのデートでの失敗談を明かした。ＩＭＡＬＵは「まだ、付き合いたての時に彼の親戚と会う機会があって」と振り返った。酒蔵が有名な場所を訪れ、皆で酒蔵をまわろうと話し合ったという。「私、酒蔵でみんなでテイスティングして楽しむぐらいだと思ったら、もう全部回ってこうってなって。最初だったから頑張ってヒールをはいち