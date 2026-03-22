中国メディアの上観新聞などによると、中国人女性１人が18日、タイのプーケットにある射撃場で、暴発した銃弾を顔面に受け負傷した。かなりの重傷だが、命に別状はないという。女性は観光客としてタイのプーケット島カトゥー郡にある射撃場を訪れて、射撃を体験した。その後、射撃場敷地内で写真を撮影していたところ、銃弾が飛来して右ほおに当たった。射撃場職員が銃について何らかの作業をしていたところ暴発し、銃弾は木の壁と