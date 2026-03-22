モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月21日、自身のInstagramを更新。愛犬とお揃いコーディネートの散歩ショットを披露しました。【写真】藤田ニコル、愛犬とのお揃いコーデ「2人でピンクコーデ最高すぎ〜！」藤田さんは「@yuki256_spitz とデート 2人でピンクコーデ ユキのお洋服は @lapinica_official の新作スエット」とつづり、3枚の写真を投稿。淡いピンク色の小花柄トップスに白いパンツを合わせ、ピンクのキャップ帽をかぶ