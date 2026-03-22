「ボンボンドロップシール」の公式Xが、3月21日（土）に更新。6月頃から、全国主要8都市で、ポップアップストアの開催を計画していると発表した。【写真】ポップアップで買えるかも？昨年12月に再抽選された「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」■200種類を販売「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シー