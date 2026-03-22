現地３月21日、ブラジルサッカー協会（CBF）とナイキ社がブラジル代表の新ホームユニホームを発表した。ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によれば、この新ユニはブラジルがワールドカップ３度目の優勝を果たした1970年のメキシコ大会で着用したホームシャツからインスピレーションを得ているという。伝統的なイエローをベースに、ブラジル国旗をイメージした幾何学模様が特徴的なデザインとなっている。 CBFの