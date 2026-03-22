短い時間で見せ場を作った。ただ、決定的な瞬間とはならなかった。現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクが、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が所属する同25で15位のブレーメンとホームで対戦。68分にジャスティン・ジンマーに決勝点を浴び、０−１で接戦を落とした。残留争いの直接対決で、菅原とバックハウスはフル出場したなか、今冬にオラン