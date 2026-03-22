静岡市の山間部の県道で起きた土砂崩れは、3月22日朝から土砂を取り除く作業が再開されています。 【動画】懸命の撤去作業続く 静岡市山間部で土砂崩れ 宿泊客など約80人が孤立 ＜神谷修二カメラマン＞ 「午前10時です。現在重機による土砂の撤去作業が懸命に行われています」 作業が続いているのは、静岡市葵区田代の県道南アルプス公園線です。静岡市によりますと、道路沿いの法面が高さ70メートル、幅20メー