3連休最終日の22日、県内は高気圧に覆われ午前中青空が広がっています。県内は青空が広がった一方、放射冷却の影響で朝は各地とも冷え込みました。22日朝の最低気温は阿賀町津川で氷点下4.9度魚沼市守門で氷点下4.8度十日町市氷点下3.9度といずれも１年で一番寒い時期を下回りました。予想される最高気温は新潟市や長岡市上越市高田で15度と21日と比べ5度から7度ほど高くなりそうです。青空が広がるのは22日までで23日は、気圧の谷