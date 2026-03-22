今年もアカデミー賞の授賞式が行われた。作品の多様性や、セレブの政治的メッセージで注目される映画業界だが、その裏側はいったいどうなっているのだろう。『ABEMA Prime』では、アメリカのメディア・エンタメビジネスに詳しい専門家が説明した。【映像】ピクサーが発表した“LGBTQの扱い”（詳細）■1本400億円超、ヒットが前提の「大作主義」ソニーアメリカの筆頭副社長やワーナーミュージック会長などを歴任した、金沢工業