グラビアタレントの熊田曜子（43）が22日、都内で41冊目の写真集「GRAVITYLESS」（双葉社）の発売記念イベントを行った。デビュー25周年を迎え、「生きているうちは現役でいたい」と、生涯現役宣言をした。黒いレザー調のビキニに赤のニーハイブーツを合わせたセクシーな衣装。「午前中からびっくりさせてすいません」と、報道陣を驚かせながら登場。写真集でも披露しているコスチュームで「ファンの方に目に焼き付けていただ