元AV男優のしみけんが21日、Xを更新。飛行機の隣に“超大物政治家”が座っている旨をリアルタイム報告した。しみけんは「飛行機なうなんだけど隣の席が石破さんだ！！」と隣席が石破茂前首相であることを記した。この投稿に対し、一部ユーザーから「石破さんから、お世話になってます言質とって下さい」とのコメントが寄せられると、しみけんは「ずっと勉強と読書をされてるので声かけられる雰囲気では…」と泣き笑い顔の絵文