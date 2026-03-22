タレントで元女子プロレスラーの北斗晶が、悪役レスラーとして産後復帰した頃の息子の子育てを振り返った。【映像】悪役メイクのまま子育てする様子北斗は3月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、長男・佐々木健之介とともに出演。番組では、悪役レスラー姿で生後9ヶ月の健之介をあやし試合に臨む北斗の映像が紹介された。リング上で夫・健介と北斗がトレーニングに励むシーンでは、「もううるさくてしょうがない