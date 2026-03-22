元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は22日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。米国とイスラエルによるイラン攻撃で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されていることに伴い原油の調達が困難を極めている現状について、見解を示した。政府は、ガソリン価格の上昇を抑えるための補助金支給を19日に再開した。ガソリン小売価格の全国平均で1リットル当たり170円程度に下げる思惑があるが、番組では、イラン情勢