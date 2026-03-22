元ＡＫＢ４８で女優の清水麻璃亜（２８）が２２日、都内で１ｓｔ写真集「あしたも隣に」の発売記念イベントを開催した。自身初の写真集は、昨年１０月に香川県で「オトナな旅」をテーマに撮影。ありのままの素顔やお酒に酔った艶やかな表情、カジュアルな普段着から大人っぽい衣装ほか、水着やランジェリーにも挑戦している。清水は「１６歳でアイドルとしてＡＫＢ４８として活動してきましたけど、まさか自分が写真集を出す