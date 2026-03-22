◆大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）３度目の優勝を決めた霧島（音羽山）。注目は大関再昇進だ。「千秋楽で負けたら持ち越しか」「すでに大関再昇進は決まっている」という声もひそかに出ているのは事実だが、千秋楽の大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）との一番に勝てば、再昇進は確実になるということ。過去の対戦成績は１６勝８敗も直近４場所は１勝３敗。最後の一踏ん張りといえるだろう。新小結の熱海富士（伊勢