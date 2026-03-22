白だしに5分漬けるだけで完成する、超簡単なのにごちそう感たっぷりの一皿。鯛のうまみに、しょうがや青じそ、万能ねぎの薬味がたっぷり重なって、さっぱりとした味わいに仕上がります。春の食卓にはもちろん、ホームパーティーでも褒められること間違いなしです。薬味たっぷり鯛の白だし漬け材料（2人分）鯛の刺身……約160g しょうが……1かけ青じその葉……6枚万能ねぎ……3本白だし……大さじ1作り方（1）材料の下ごしらえをす