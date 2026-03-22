鹿児島県しました。 警察と消防によりますと、21日午後10時半ごろ、鹿屋市南町に住む農業・神田良行さん(69)の妻から「住宅が燃えている」と消防と警察に通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で神田さんの木造平屋の住宅1棟と隣接する木造平屋の倉庫2棟の合わせて3棟のほか、敷地内に止めていた軽乗用車1台が全焼しました。 神田さんは出火当時、外出していて、妻は寝ていましたが、逃げ出し