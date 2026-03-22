【モデルプレス＝2026/03/22】女優の岡田結実が3月21日、自身のInstagramを更新。母親でタレントの岡田祐佳との密着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】“出産発表”人気芸人の25歳娘「ビジュアル最強親子」美人母と密着プリクラ◆岡田結実、母との密着プリクラ披露岡田は「そういえば卒業シーズンだ」とコメントし、母との仲睦まじいプリクラを投稿。寄り添って笑い合う姿やハグショットなど、親子の温かな関係性が伝わ