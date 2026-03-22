動物と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。犬や猫に代表されるようなペットとして癒しや安らぎを与えてくれている存在、あるいは牛・豚・鶏といった畜産用としての存在と捉える方もいるでしょう。 2013年にファイザーのアニマルヘルス事業から独立して設立された当社は「予測・予防・診断・治療」のサイクルにおける各領域において、ポートフォリオを展開している世界のリーディングカンパニӦ