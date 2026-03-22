パトロール中の第七管区海上保安本部の航空機から、部品が落下していたことがわかりました。今のところ、落下した部品による被害は確認されていないということです。第七管区海上保安本部によりますと、部品が落下したのは、北九州航空基地所属の航空機「JA575A」です。 「JA575A」は21日午後5時半ごろ、パトロールのため北九州空港を離陸し、愛媛県松山市上空を経由して、離陸からおよそ6時間半後、北九州空港に着