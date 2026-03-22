21日に静岡市葵区の県道で土砂崩れがあり、温泉施設の利用者ら79人が孤立状態となりましたが、22日朝、一部の利用者が徒歩で下山しました。静岡市や警察によりますと、21日午前10時ごろ、静岡市葵区田代の県道で、土砂が崩れて道路をふさいでいるのが見つかりました。土砂崩れは、高さおよそ70メートル、幅およそ20メートルにわたり斜面が崩れたもので、けが人はいないということです。土砂崩れのため、現場の奥にある3つの施設に