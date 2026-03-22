「オープン戦、オリックス−阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神の大山悠輔内野手とオリックスの九里亜蓮投手が試合前練習で握手をかわすシーンがあった。前日の試合で四回に九里が投じたシュートが左脇腹付近を直撃。大山は苦悶の表情を浮かべて打席に座り込んだ。その後、一塁ベースへ向かう際に九里がマウンドから降りて歩み寄る形で帽子をとって謝罪。大山もヘルメットを脱いで応じていた。試合前練習で２人は握手