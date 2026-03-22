俳優の見上愛、上坂樹里が、W主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（3月30日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の人物相関図が公開され、総勢24人の豪華キャストが明らかになった。【写真】相関図を公開！豪華キャスト24人がズラリ本作は、大関和と鈴木雅という実在の人物をモチーフに、看護の世界に飛び込んだ2人の成長を描く