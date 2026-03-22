西日本は次第に西から雨の範囲が広がり、九州などで雨脚が強まるおそれきょうは天気が下り坂で、西日本は次第に西から雨の範囲が広がり、九州などで雨脚が強まるおそれがあります。東日本と北日本も、次第に日差しが少なくなるでしょう。南西諸島もにわか雨がありそうです。【写真を見る】きょう（22日）西日本は次第に西から雨の範囲広がり九州などで雨脚が強まるおそれが 東日本・北日本も次第に日差しが少なくなる予想南