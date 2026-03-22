フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が22日、自身のインスタグラムを更新し、7月上旬に退社することを明らかにした。【画像】フジテレビ竹内友佳アナ、退社発表・理由を説明竹内アナは「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と報告。「フジテレビアナウンサーとして過ごした日々は、本当にたくさんの出会いと学びに溢れていて、私にとってかけがえのない時間でした。入社