選抜高校野球４日目の２２日、第１試合に登場した神戸国際大付のアルプス席では、吹奏楽部員に交じってＯＢの堀善全さん（５０）が、応援演奏に駆けつけた。高校生だった約３５年前、野球部の要請を受け、試合で演奏すると、県大会８強に入る活躍をみせた。青木尚龍監督から「お前たちのおかげ」と言われたことがきっかけで、在学中はもちろん、卒業後も地方大会や甲子園で、自慢のトランペットを吹き続けた。この日も、アル