今回は、家事をしない同居中の友人に限界で、家を出たエピソードを紹介します。「家事を少しぐらいしてよ」と言うと、逆ギレされ…「大学の友人と、最近同居を始めたばかりですが、うんざりすることばかり。というのも友人とは家賃や光熱費などを折半し、家事も折半する約束だったのに、家事をしてくれないんです。ちなみに友人が家事をしてくれたのは、同居開始してから数日だけ。料理も洗い物も掃除も洗濯も私に任せきりな友人に