3月21日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第26節GAME1が開催された。 西地区対決となった愛媛オレンジバイキングスとライジングゼファー福岡の一戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが、前半だけで愛媛はシャキール・ハインズが13得点を奪い44－40で試合を折り返した。後半に入ると、両者一歩も譲らぬ展開となるが93－81で愛媛が