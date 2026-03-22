[故障者情報]大分トリニータは22日、MF清武弘嗣が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。清武は昨季負傷の影響もありJ2で4試合の出場にとどまった。それでも今季は初戦から全試合で途中出場。2月のJ2・J3WEST-B月間ベストゴールも受賞していたが、14日のテゲバジャーロ宮崎戦で昨年9月にも負った左ヒラメ筋肉離れの再発に見舞われた。