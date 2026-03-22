[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](アイスタ)※13:00開始<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 5 北爪健吾DF 14 パク・スンウクDF 28 吉田豊DF 51 住吉ジェラニレショーンMF 6 宇野禅斗MF 10 マテウス・ブエノMF 21 松崎快FW 7 カピシャーバFW 9 オ・セフンFW 49 北川航也控えGK 1 沖悠哉DF 25 マテウス・ブルネッティDF 70 高木践MF 11 中原輝MF 17 弓場将輝MF 47 嶋本悠大MF 97 大畑凜生FW 23 千葉寛汰FW