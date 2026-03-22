【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSは3月21日に韓国・ソウルの光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE:ARIRANG』を開催した。 ■歴史と伝統とBTSが融合した演出とパフォーマンスにファンも熱狂 3月20日にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』を記念するステージに約10万4000人の観客が集まり、広場一帯を埋め尽くした。 『ARIRANG』はBTSのアイデンティティと、これまでの歩みの中で積み重ねて