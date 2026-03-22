◇オープン戦ホワイトソックス7―11レッズ（2026年3月21日アリゾナ州グッドイヤー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、レッズとのオープン戦に「4番・一塁」でスタメン出場。第4打席で安打を放ち、WBCを終えてチーム再合流後、出場した3試合連続での安打を記録。オープン戦としてはWBC前から合わせ、5試合連続の安打となった。この日は4打数1安打で、オープン戦の成績は打率.333、3打点、1本