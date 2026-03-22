「Spring Trial in Waseda」が21日、早稲田大学所沢キャンパスの織田幹雄記念陸上競技場で開催。1500m、3000m、5000m、10000mの4種目が行われました。この競技会には、大学生や社会人のみならず、早稲田大学をはじめ中央大学、駒澤大学、城西大学といった箱根駅伝常連校に入学予定の高校生も数多く出場しました。その中で存在感が際立ったのが早大に進学する本田桜二郎選手(鳥取城北高校・鳥取)でした。本田選手は、同じく早大入学