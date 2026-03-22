任期満了に伴う熊本県宇土市長選挙が、きょう(3月22日)告示されました。 これまでに立候補を届け出ているのは新人1人だけで、無投票の公算が大きくなっています。 宇土市選挙管理委員会によりますと、午前11時時点で立候補を届け出ているのは無所属・新人で前の副市長の光井正吾（みつい･しょうご）さん（55）です。 光井さんは「人口減少と少子高齢化対策」を一番に訴えたいと述べ、定住を促進する「子育てや健康づくり支援」