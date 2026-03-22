「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が１軍に合流した。清宮幸はノックの際に笑顔で声を張り上げるなど元気いっぱい。万波は新庄監督にあいさつし、グータッチで迎えられた。ヤクルト戦のスタメンにもそろって名を連ねた。清宮幸は「２番・一塁」、万波は「５番・右翼」で出場する。清宮幸は春季キャンプ中に右肘関節炎と診断され、別メニュー調