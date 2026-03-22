今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が、２２日の中京４Ｒを自厩舎の４番人気ロザーンジュを勝利へと導き、今年のＪＲＡ３勝目、同通算１０７勝目をマークした。スタートを五分に切ると中団をじっくり進み、徐々に気合をつけながら直線へ。鞍上の熱のこもったアクションにピリッと反応すると、メンバー最速タイとなる上がり３Ｆ３５秒０の末脚で馬場の真ん中を突き抜けた。今村聖奈は「継続で乗せてもらって、いろんな競馬が