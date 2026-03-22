お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が２２日、自身がＭＣを務める「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では日米首脳会談について特集。最大の焦点だったホルムズ海峡への艦船の派遣について高市早苗首相は「日本の法律の範囲内でできることとできないことがある。これについては詳細に説明した」と述べた。太田は「ＮＡＴＯはこれは自分たちの戦争じゃないと政治的は判断で断っている。高市さんは法律を盾にして