カブスは２２日に同球団所属の鈴木誠也外野手（３１）が右膝に軽度の靭帯損傷を追ったため、２６日の開幕・ナショナルズ戦（リグリーフィールド）を欠場すると発表した。鈴木は１４日のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）で二盗を試みた際に、右足を痛め途中交代していた。米メディア・ＥＳＰＮによると、カブスのカウンセル監督は「鈴木は開幕戦に出場できる状態ではない。彼に多少の時間を与えた方が賢明か決