モデル・滝沢眞規子の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介が、22日までにインスタグラムを更新。元TOKIOの長瀬智也と滝沢眞規子の2ショットを披露した。【別カット】長瀬智也＆滝沢眞規子の夫の2ショット滝沢が「#ほぼ家族」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目は長瀬と妻・眞規子の2ショットとなっていて、2枚目の写真には長瀬と滝沢が笑顔で並ぶ姿が収められている。この2ショットにファンからは「素敵すぎ」「最高