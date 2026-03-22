１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が２１日までにＳＮＳを更新。２月１９日に第１子妊娠を発表したフジテレビの三上真奈アナウンサーとの２ショットを披露した。久慈はインスタグラムに「久しぶりに会えたみかみさん」と書き出すと、三上アナとカフェでくつろぐ様子を披露。「話が尽きなすぎてあっという間に時間が経っててびっくり」と振り返り、「前に会ったのはｎｂａの試合でした