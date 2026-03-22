巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２２日、ジャイアンツ球場で行われた３軍の全体練習に参加した。ライブＢＰでは高梨、花田と対戦。高梨からはカウント３―１から外角直球をはじき返し、二遊間を鋭く抜ける中前安打をマーク。「高梨さんという、いいピッチャー相手にボール球を振らなかった。真っ直ぐに対してもしっかり逆方向に入っていけて、いいスイングができた」と、うなずいた。花田との対戦ではしっかりボールを見極め、