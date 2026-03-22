いよいよ新学期。小学1年生の保護者の方は、「うちの子は小学校まで、安全に行けるのか」と、心配されていると思います。小学校は多くが徒歩での集団登校です。集合場所から上級生のお兄さんお姉さんと歩きます。通学路には見守りボランティアや教職員もいるので、そう心配する必要はありません。しかし、万が一もあります。通学路をチェックして「リスク」を把握し、対策を立てておきましょう。1年に数回、集団登校の児童の列に車