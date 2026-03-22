メ～テレ（名古屋テレビ） 今年秋開催のアジアパラ競技大会を前に、パラスポーツの魅力を体験できるイベントが名古屋で開かれています。 「あいちパラスポＰＡＲＫ」は名古屋市東区の「オアシス21」で開かれ、パラスポーツのおもしろさを知ってもらおうと今年で4回目の開催です。 会場には、車いすバスケットボールやパラバドミントンなどのコーナーがあり訪れた家族連れらは初めて挑