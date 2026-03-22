第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第1試合で昨秋の神宮大会王者・九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）に延長タイブレークの末に4-3で逆転サヨナラ勝ちした。昨秋の明治神宮大会決勝と同じ顔合わせ。1回戦屈指の好カードで、競り勝った。初回に九州国際大付が4番・城野慶太（3年）の適時打で先制。その後は一進一退の攻防となった。6回には神戸国際大付の田中翔麻（3年）が同点タイ